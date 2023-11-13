Двох жінок на переході у Чорткові збив водій ВАЗу

Чотири дорожньо-транспортних пригоди трапилися на дорогах Тернопільської області впродовж 10-12 листопада.

У Чорткові на вулиці Незалежності близько 17:40 10 листопада водій автомобіля ВАЗ збив двох жінок. Потерпілі переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

46-річну жінку з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення. Іншій жінці надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання.

Чергову автопригоду зареєстрували працівники поліції неподалік селі Чистилів. Там о 20:00 водій автомобіля Chevrolet Lacetti, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя, не пропустив транспорт і допустив зіткнення із вантажівкою MAN.

У результаті аварії кермувальника легкового авто доправили до лікарні.

Про травмованого жителя Лановецької територіальної громади на лінію “102″ повідомила чергова медсестра. Вона заявила, що до медзакладу 11 листопада після ДТП привезли чоловіка 1986 року народження. При виїзді слідчої групи з’ясувалося, що потерпілий керував скутером, не впорався з керуванням, впав на дорогу та вдарився головою.

З травмами до лікарні звернулася й жителька Кременеччини. Вона 12 листопада близько 12:00 потрапила в аварію. Обставини встановлюються.

По усіх автопригодах тривають перевірки.