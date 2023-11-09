Чоловік, який переходив дорогу у невстановленому місці, загинув у результаті ДТП

Восьмого листопада близько 17:50 до чергової частини Лановецького відділення поліції зателефонувала невідома і повідомила про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги.

У ході перевірки стало відомо, що у Ланівцях, водій автомобіля “GEELY MR-7151A” збив пішохода. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.

63-річного потерпілого госпіталізували, але врятувати життя йому не вдалося.

Кермувальник попередньо тверезий, але він здав кров для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.

Ще одну аварію зареєстрували працівники поліції о другій ночі 9 листопада. У селі Кровинка водій вантажного автомобіля Volvo, завантажений цукровими буряками, на повороті не впорався з керуванням, зніс огорожу та злетів у кювет.

Люди не постраждали. На місці аварії працювали патрульні. На водія склали два протоколи згідно зі статтями 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та 139 (забруднення дорожнього покриття) КУпАП.