Троє дітей за добу отримали травми в результаті ДТП

Шість дорожньо-транспортних пригод, шестеро травмованих, з яких троє дітей, зареєстрували слідчі на дорогах Тернопільщини 27 вересня.

У Тернополі о 9:15 на пішохідному переході на проспекті Злуки водій автомобіля “ВАЗ 21154″ збив пішохода з п’ятирічною дитиною. На щастя, дитина не постраждала, травми отримала жінка. Їй надавали допомогу, але без госпіталізації.

Про чергову дитину, яка потрапила під колеса автомобіля, на лінію “102″ повідомив водій автомобіля “Mercedes-benz Sprinter 315 CDI”. Аварія трапилася у Кременці близько 15:00. Заявник каже, що дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги з-за автобуса і він не встиг вчасно загальмувати. П’ятирічну потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

У селі Васильківці Чортківського району під колеса автомобіля

“Toyota Land Cruiser 200″ потрапив семирічний велосипедист. Дитині надавали медичну допомогу.

В селищі Товсте не розминулися під час розвороту “Mercedes-Benz” та мотоцикл “Honda”, яким керував житель Чорткова 1991 року народження. Мотоцикліста з переломами та тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Повідомлення від чергового лікаря про те, що на переїзді неподалік села Малий Ходачків трапилась ДТП, надійшло у відділення поліції №4 Збаража. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що на автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець автомобіль марки “Nissan Maxima” з’їхав з дороги у кювет і врізався в дерево. До нейрохірургічного відділення бригада швидкої госпіталізувала водія.

На перехресті доріг в селищі Мельниця-Подільська зіткнулися “ВАЗ” та “Volkswagen Passat”. Проте водій іномарки залишив місце аварії. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування втікача. Це – місцевий житель 1988 року народження. На момент ДТП чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові газоаналізатор “Драгер” зафіксував 1,67 проміле алкоголю.

Меддопомогу надавали одинадцятирічній пасажирці “ВАЗу”.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.