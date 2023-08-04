Техніка для Перемоги: благодійники передали працівникам поліції Тернопільщини, які виконують бойові завдання, сучасні дрони

Три професійні безпілотні літальні апарати отримали від благодійного фонду «Крила» поліцейські Тернопільщини. Дрони передадуть роті поліції особливого призначення та бійцям спецпідрозділу КОРД, які виконують спеціальні завдання у зоні ведення бойових дій.

Як розповів голова Тернопільської воєнної адміністрації Володимир Труш, виробництво безпілотників налагодили на місцевому підприємстві. Вони можуть вражати ворога точними ударами та вже неодноразово довели свою ефективність на передовій.

Підтримати та вберегти наших захисників – така мета керівника фонду Михайла Федишина. Для цього він започаткував благодійний проєкт пітримки та допомоги Збройним силам України, аби мати змогу забезпечувати бійців різних підрозділів, зокрема і поліцейських.

Керівник Нацполіції краю Сергій Зюбаненко висловив слова вдячності меценатам за надане технічне обладнання, зазначивши, що літальна техніка буде працювати на перемогу для нашої держави та допоможе рятувати людські життя.

«Дякую всім, хто сприяє у забезпеченні Збройних сил України! Запевняю, вже найближчим часом дрони будуть служити на передовій. Маю надію, що наша співпраця буде плідною до нашої Перемоги» – зазначив полковник поліції.