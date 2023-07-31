На Тернопільщині 17-річний мотоцикліст збив дитину на велосипеді

Дотримуватися правил дорожнього руху повинні як водії, так і пішоходи. Нагадувати про них потрібно щохвилини та щодня й дітям. Чотири автопригоди з потерпілими зареєстрували слідчі на дорогах Тернополя та області впродовж 28-30 липня.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні в результаті ДТП на Бережанщині. 28 липня близько 9:00 між населеними пунктами Теофіпілка та Плотича водій автомобіля “Kia Ceed” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford C-Max.

У суботу об 11:11 надійшло повідомлення на лінію “102″ про те, що у Кременці хмельничанин, керуючи автомобілем «ГАЗ 5312», на пішохідному переході збив місцеву жительку 1965 року народження. Жінку з переломами та забоями госпіталізували до анестезіологічного відділення.

Від отриманих травм помер у лікарні 47-річний житель Кременеччини. Чоловіка до медзакладу привезла бригада екстреної допомоги. Тілесні ушкодження він отримав у результаті аварії.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “Renault Master” збив пішохода. Кермувальник каже, що потерпілий знаходився на проїжджій частині, а він помітив пізно і не встиг загальмувати. Його слова перевіряють поліціянти.

З’ясовують працівники поліції й причину травмування дитини. 30 липня на лінію “102″ жителька Залозецької територіальної громади повідомила про те, що її одинадцятирічну онуку збив неповнолітній мотоцикліст.

Дівчинку госпіталізували до лікарні.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.