Орденом «За мужність» відзначено тернопільського кордівця Віктора Мельниченка. Посмертно

Сьогодні українці відзначають День державності – свято, яке нагадує не лише про велич та тисячолітню історію України, а й про ціну, яку платить наш народ за право жити на своїй землі та бути вільними.

На пам‘ятні заходи в Тернополі зібралися рідні та близькі наших героїв, захисників. Прийшла і родина Віктора Мельниченка – поліцейського спецпідрозділу «КОРД», котрий загинув 13 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання у місті Бахмут.

Матері, котра б воліла тішитися досягненнями та успіхами сина, сьогодні вручили його державну відзнаку «За мужність». Посмертно. Схиляємо голови перед подвигом наших героїв-захисників та силою і незламністю їхніх родин.