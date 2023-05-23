Поліція запрошує дітей до участі у конкурсі малюнка «Безпечне середовище з поліцейським офіцером громади»

Конкурс дитячого малюнка на тему: «Безпечне середовище з поліцейським офіцером громади» активно проходить в навчальних закладах Тернопільщини. Захід приурочено з нагоди відзначення 5-річниці служби поліцейських офіцерів громад.

Своє бачення роботи поліцейського на папері зобразили другокласники Великоглибочецької школи Білецької громади. Подивитися, як проходить творчий процес, та поспілкуватися з школярами до навчального закладу завітали місцеві поліцейські офіцери громади Юрій Яржемський та Віталій Шегера.

Діти з ентузіазмом і натхненням малювали поліцейські автівки, правоохоронців та їхніх чотирилапих помічників, які поспішають на допомогу людям.

Правоохоронці провели з учнями профілактичну бесіду щодо правил безпечної поведінки на дорозі, алгоритму дій під час отримання сигналу «Повітряна тривога» та при виявленні підозрілих предметів.

Зустрічі із поліцейськими допомагають педагогам у правовому вихованні школярів, зазначає директорка Великоглибочецької школи Оксана Комарницька. Діти мають можливість ближче познайомитися з поліцейськими офіцерами, які працюють в їхній громаді, та у разі потреби звернутися до них за допомогою.

За свої художні старання школярі отримали у подарунок від правоохоронців світловідбиваючі браслети. Також діти мали можливість посидіти за кермом службової автівки, приміряти бронежилети, захисні каски та відчути себе справжніми поліцейськими.

Конкурс малюнка «Безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади» триватиме до 28 травня. Поліцейські запрошують дітей долучатися до творчого заходу, автори кращих робіт отримають подарунки.