На Тернопільщині оперативники УБН затримали двох продавців марихуани

Тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 214 тисяч кожному обрав суд двом чоловікам. Підозрюваним слідчі Тернопільщини інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичного засобу «канабіс».

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Димиди, оперативники спільно зі слідчими впродовж кількох місяців документували незаконну діяльність двох чоловіків.

Підозрювані – жителі Тернопільської та Запорізької областей. Обоє уже потрапляли в поле зору працівників поліції.

Уродженець Кременеччини відбувся умовним терміном покарання за наркозлочини, а його спільник влітку 2022 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

Чоловіки вирішили заробляти, торгуючи марихуаною. За склянку дурману просили 1000 гривень. Клієнтами дуету були лише їхні знайомі та друзі.

Під час чергової реалізації забороненого товару “бізнесменів” затримали працівники УБН спільно з оперативниками карного розшуку, бійцями роти поліції особливого призначення та кінологами. Усе відбувалося під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

У ході обшуків у помешканні затриманих правоохоронці виявили та вилучили близько 200 грамів «канабісу», ваги, мобільні телефони, пристрої для вживання наркотичних засобів.

Чоловікам оголосили підозру та обрали запобіжний захід. Оперативники встановлюють, де підозрювані брали товар для продажу. Триває слідство.