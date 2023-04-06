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На Тернопільщині триває набір кандидатів до бригади «Лють»

Категорія: Події, Тернопільщина
До 12 квітня продовжено рекрутингову кампанію з формування об’єднаної штурмової бригади «Лють». З початку оголошення набору у новостворений підрозділ на Тернопільщині заявки на вступ подали майже пів тисячі кандидатів.
Основні завдання об’єднаної штурмової бригади “Лють”: відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника.
Заявки для вступу можна подати онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua або ж у Центрах надання адміністративних послуг, що працюють у Чорткові (вул. Тараса Шевченка, 21) та Тернополі (вул. Острозького, 6).
Добровольцям потрібно буде пройти наступні етапи конкурсного відбору у бригаду: тестування, медичне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовки, тестування особистісних характеристик, співбесіду.
Запрошуємо вмотивованих, рішучих патріотів України долучатися до команди однодумців, щоб разом захищати свою сім’ю та державу.

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