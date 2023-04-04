Поліцейські Тернополя розшукали викрадача мотоцикла по гарячих слідах

Правоохоронці Тернополя на лінію «102» отримали повідомлення, що в одному з гаражних кооперативів викрали мотоцикл «Ямаха». Зловмисник проник до гаража, зламавши навісний замок. Це бачив власник транспортного засобу, описав поліцейським злодія і вказав напрямок його руху.

Слідом за крадієм виїхали два екіпажі правоохоронців і невдовзі в одному з приміських сіл помітили мотоцикл марки і кольору викраденого. Хоч його водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, але втекти йому не вдалося.

За словами молодшого інспектора взводу №1 роти реагування батальйону УПО Володимира Коваля, завдяки злагодженій співпраці поліцейських охорони з патрульними, вся операція – від отримання повідомлення до затримання зловмисника – зайняла не більше п’ятнадцяти хвилин. У ході розмови правоохоронці виявили, що підозрюваний поводиться дивно. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння у медзакладі.

Згодом з’ясувалося, що викрадач неодноразово судимий. Кримінальне провадження щодо нього і нині розглядається в суді. Тепер до нього додасться ще одне.

Слідчі Тернополя чоловікові оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 289 («Незаконне заволодіння транспортним засобом») ККУ. Обрали йому й запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 214720 гривень. Триває слідство.

Управління поліції охорони в Тернопільській області