У лавах поліції охорони Тернопільщини – поповнення

– Для того, щоб краще зрозуміти психологію поліцейських, я вирішила сама пройти первинну професійну підготовку й атестуватися, – каже психолог Марія Марусяк. – Майже пів року ми вивчали тактичну, вогневу, стройову підготовку, кримінальне право і тепер маємо всі ті знання і навички, які необхідні поліцейським охорони для сумлінного виконання службових обов’язків. Тепер і ми стали частинкою історії єдиного в Україні навчального закладу, який уже пів століття готує майбутніх керівників і генералів поліції.