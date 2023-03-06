468×60
468×60

Поліціянти Тернопільщини спинили вантажівку з лісопродукцією на кілька сотень тисяч гривень: чоловіки намагалися “відкупитися”

Категорія: Кримінал

КамАЗ з двома причепами, завантаженими лісопродукцією, зупинили працівники сектору реагування патрульної поліції у Шумську 4 березня близько 9:00.

У салоні авто перебував водій та пасажир. При перевірці документів на деревину стало відомо, що дозволи були старі та виписані на зовсім іншу людину. Оглядаючи лісопродукцію поліціянти зауважили, що з бирками була лише частина деревини.

Аби залагодити питання без додаткових перевірок, пасажир КамАЗу вийшов та поклав у салон службового автомобіля 300 євро. Працівники СРПП попередили чоловіка про кримінальну відповідальність і після цього викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці гроші вилучили та задокументували факт неправомірної вигоди. Автомобіль з лісопродукцією помістили на арештмайданчик. За словами експертів, у вантажівці в основному була деревина першого сорту на кілька сотень тисяч гривень.

Обидва правопорушення слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та 369( Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *