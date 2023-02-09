Оперативники затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики

Працівника двох телеграм-магазинів затримали оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області. Чоловік заробляв тим, що розвозив та ховав заборонені речовини за вказаними адресами.

За словами Михайла Димиди, начальника УБН області, інформацію про жителя Збаража, який продає наркотики, вони отримали ще наприкінці січня. У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що підозрюваний дійсно співпрацює з інтернет-магазинами, які розповсюджують наркотики.

Під час обшуку, проведеного працівниками УБН спільно зі слідчими відділення поліції №4 Збаража під процесуальним керівництвом працівників Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури, у чоловіка виявили та вилучили понад 90 грамів психотропних речовин – це 40 закладок, а також поліетиленовий пакетик з «PVP». На “чорному ринку” таке добро вартуватиме майже 80 тисяч гривень.

Чоловік каже, що отримував від роботодавців майстер-клади. У його обов’язки входило розфасовувати наркотики та закладати за вказаними адресами у Тернополі та Збаражі.

Зарплату отримував криптовалютою. Вдень встигав розмістити близько 20 закладок.

Чоловікові уже оголосили підозру згідно зі статтею 307 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.