Заліщицькі поліцейські виявили у жителя громади наркотичну речовину

Під час патрулювання співробітники Заліщицького відділення поліції помітили молодого чоловіка, який поводився підозріло.

Під час поверхневого огляду у кишені його одягу поліцейські виявили пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на амфетамін.

Правопорушником виявився 22-річний житель Заліщиків. Хлопець вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

Речовину вилучили та направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Поліцейські встановлюють звідки він взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до п’яти років.