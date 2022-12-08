«Переідентифікація» від щахраїв

Що це за послуга, – житель обласного центру так і не збагнув, коли про необхідність її проведення з банківською карткою наполіг невідомий чоловік. Потерпілий зрозумів лише згодом – це шахрайський трюк на який він попався.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернуся 45-річний тернопільчанин. Зі слів потерпілого, на мобільний йому зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником банку, клієнтом якого він є, і повідомив про необхідність проведення переідентифікації картки з метою захисту коштів.

Чоловік виконав усі вимоги незнайомця і, як наслідок, втратив понад 14 тисяч гривень.