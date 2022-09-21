Вкрав, аби швидше потрапити додому – оперативники піймали у Тернополі велосипедного злодія

Оперативники карного розшуку спільно із небайдужими громадянами встановили особу чоловіка, який вирішив привласнити чужий велосипед. Із заявою про крадіжку двоколісника марки Winner Gladiator звернувся потерпілий.

22-річний тернополянин повідомив, що 31 серпня близько 16:25 він залишив на кілька хвилин свій двоколісник біля кіоску на вулиці Шептицького. Захисні замки не використовував, а коли повернувся, транспорту уже не було. Вартість транспорту оцінив в кілька тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку встановили й особу злодія, і знайшли сам велосипед. Привласнив чуже житель Тернопільського району. Він у скоєному зізнався. Каже, що був у стані алкогольного сп’яніння і хотів швидше потрапити додому. Продавати двоколісник не збирався.

Підозрюваний його повернув та перепросив, але навіть при цьому уникнути відповідальності йому не вдасться. Чоловік відповідатиме перед законом згідно із ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Триває слідство.