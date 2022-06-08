Чортківські поліцейські виявили факт незаконного перевезення деревини

Мікроавтобус, яким перевозили 12 триметрових колод дуба, помістили на арештмайданчик. Під час несення служби співробітники сектору реагування патрульної поліції у селі Пастуше зупинили автомобіль марки «Mercedes-Benz», завантажений деревиною. За кермом перебував – 44-річний житель Копичинець.

Водій автомобіля необхідних документів на деревину не мав. Поліцейські встановлюють, де проводилася порубка дерев.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 (незаконна порубка дерев) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.