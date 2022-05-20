Оперативники Тернопільського райуправління поліції встановили зловмисника, причетного до крадіжки грошей з чужої банківської картки

Знайденою карткою лиходій розраховувався за товари в різних магазинах. Загальна сума покупок – майже 4 500 гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки села Великі Бірки про те, що невідома особа незаконно привласнила гроші з її платіжної картки. За словами потерпілої, вона забула картку в банкоматі у Тернополі на проспекті Степана Бандери. Зникнення виявила лише після того, як на телефон почали приходити сповіщення про зняття коштів.

Як повідомив начальник сектору карного розшуку Тернопільського районного управління поліції Володимир Довгополий, розшуківцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника.

Ним виявився неодноразово раніше судимий за майнові злочини 45-річний житель Тернополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Оперативники також перевіряють причетність тернополянина до вчинення інших кримінальних правопорушень.