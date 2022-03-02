Поліцейські Тернопільщини вдячні усім людям за допомогу та підтримку!

Сьомий день війни – і сьому добу наші силовики, наші поліцейські, наші бійці тероборони намагаються стримувати ворога. Наші герої цілодобово на варті нашого спокою.

Тернопільщина не вийняток Працівники поліції Тернопільського краю 24/7 стоять на блокпостах та стежать, аби жоден диверсант чи провокатор не проник на територію міста й області. На контролі ми тримаємо оперативну інформацію і реагуємо на всі повідомлення. Допомагають нам патрулювати місто добровольці й представники громадських формувань.

Ми дякуємо за підтримку місцевому населенню. Ми дякуємо за те, що не залишаєте нас голодними, допомагаєте та забезпечуєте необхідними речами.

Разом ми вистоїмо, разом ми переможемо!

Все буде Україна!