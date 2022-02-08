Слідчі Тернопільщини затримали жителя Кременеччини, який смертельно травмував батька та поранив брата

Сварка через м’ясо та алкоголь – причина вбивства на Кременеччині. Житель одного із сіл з ножем напав на батька та рідного брата. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

За словами сусідів, родина вважалася неблагополучною. Жоден з чоловіків не працював, перебивалися тимчасовими підробітками. Зароблене одразу пропивали. Не рідкістю були у цій родині сварки та бійки.

Уже у ході розслідування стало відомо, що у день нещастя, батько з одним із синів пішов до сусіда допомагати колоти свиню.

Молодший в цей час допомагав по господарству односельчанину неподалік. За виконану роботу з одними розрахувалися свіжининою, а з іншим – алкоголем.

Конфлікт між родичами виник під час вечері. Батько та брат відмовилися ділитися із членом сім’ї м’ясом. Це розізлило чоловіка і він схопив ніж та вдарив ним батька у груди. За тата заступився старший син. Проте не зміг нічого зробити – нападник ножицями вдарив його в обличчя та втік з хати. Про свій вчинок він одразу розповів сусідові.

Односельчанин вирішив переконатися в почутому. Зайшовши на подвір’я, виявив бездиханне тіло пенсіонера, а поруч й сина, який стікав кров’ю. Він одразу викликав швидку та поліцію. Проте медики констатували лише смерть 61-річного чоловіка. Іншого пораненого госпіталізували до реанімаційного відділення.

За кілька годин розшукали слідчі спільно з дільничним і самого підозрюваного. Останній в усьому зізнався. Його затримали та оголосили підозру згідно із статтею 115 (умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.