Дільничні офіцери Тернопільського відділення поліції викрили раніше судимого жителя району у вчиненні двох крадіжок

36-річний житель Тернопільського району вже не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – в суді розглядається справа, де він фігурує підозрюваним у крадіжці приватного майна.

До співробітників Тернопільського відділення поліції за допомогою звернувся житель села Великі Гаї. У нього з будинку викрали мобільний телефон.

З’ясувавши обставини події, дільничні офіцери встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-рінчий односельчанин потерпілого. Він напередодні гостював у заявника та, скориставшись моментом, викрав його телефон.

У ході перевірки також виявилося, що зловмисник причетний ще до однієї крадіжки з будинку потерпілого – декілька місяців тому він викрав у нього ще один мобільний телефон. Обидва засоби зв’язку він здав до ломбарду.

За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно). Санкція статті передбачає покарання від арешту до позбавлення волі на 5 років.