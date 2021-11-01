У Тернополі СБУ провела антитерористичні навчання

Служба безпеки України провела у Тернополі чергові тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Спецпризначенці СБУ знешкодили «терористів», які захопили приміщення КП «Тернопільводоканал» та звільнили заручників.

За легендою тренувань, умовні терористи прибули в місто із завданням спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію та змусити органи влади виконати низку політичних вимог.

У випадку відмови, зловмисники погрожували «підірвати» саморобні вибухові пристрої, приховані на об’єктах критичної інфраструктури міста та жорстоко розправитися із заручниками.

Для безпечного звільнення заручників правоохоронці вступили зі зловмисниками у переговори, однак через агресивну поведінку бойовиків було прийнято рішення розпочати штурмову операцію.

Бійці спецпідрозділів силових відомств знешкодили обидві групи умовних терористів: першу, підчас штурму приміщення, в якому утримували заручників, другу – при спробі втечі на захопленому автомобілі.

Мета навчань – додаткова перевірка стану захищеності елементів системи життєзабезпечення міста від терористичних посягань, а також відпрацювання навчальних завдання з протидії групі умовних терористів.

У навчаннях взяли участь підрозділи Служби безпеки, Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, Військової служби правопорядку, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Після завершення штурмової операції організатори проаналізували рівень виконання навчальних завдань та оцінили ефективність міжвідомчої взаємодії учасників. За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Тернопільській області учасники тренувань досягли мети навчань.