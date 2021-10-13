Поліцейські Тернополя викрили 18-річного закладчика канабісу та амфетаміну

Забороненим бізнесом впродовж місяця займався вісімнадцятирічний житель обласного центру. Юнак влаштувався в інтернет-магазин із продажу нарковмісних речовин. Організатори прийняли його на “посаду” закладчика. За один сховок хлопець отримував від 60 до 100 гривень.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайла Димиди, в ніч з 11 на 12 жовтня тернополянина в центрі міста зупинили працівники поліції. Поводився юнак підозріло та нервувався. В ході розмови він зізнався, що причетний до протиправного – розвозить по Тернополю закладки з нарковмісними речовинами.

Тернополянин добровільно віддав рештки товару і сказав, що за кілька годин встиг зробити 30 закладок на одному з мікрорайонів міста. Ще кілька пакуночків оперативники виявили за місцем проживання. В асортименті підозрюваного були канабіс та амфетамін.

За протиправні заробітки юнак відповідатиме перед законом згідно ч.2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Раніше в поле зору працівників поліції хлопець не потрапляв. Він – студент одного з училищ міста. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків до підозрюваного, а також перевіряють сховки з уже існуючими закладками. На сьогодні працівники управління боротьби з наркозлочинністю знайшли понад 60 закладок.