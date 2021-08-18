З початку року поліцейські області склали 3250 адмінпротоколів за вчинення домашнього насилля

За сім місяців 2021 року до територіальних підрозділів поліції області надійшло 6644 повідомлення про домашнє насильство. Найбільше зверталися за допомогою жінки.

Як розповідає старший інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, за результатами проведених перевірок поліцейські склали 3250 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 174 кримінальних провадження, з яких 76 проваджень за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Виїхавши на місце події, правоохоронці вивчають ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо винесення термінових заборонних приписів кривднику. За сім місяців винесено 1684 таких приписів.

На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебуває 2837 осіб, з них 312 – це жінки.

Якщо ви стали жертвою або очевидцем насильства – телефонуйте 102. Вчасно надана інформація та допомога можуть врятувати чиєсь здоров’я або навіть й життя.