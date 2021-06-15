Поліцейські Тернополя припинили діяльність групи наркоторговців

Психотропні речовини амфетамін PVP та псилоцибінові гриби, а також марихуану через месенджер реалізовували в Тернополі та області двоє жителів краю.

Організатор незаконного бізнесу – раніше судимий за збут наркотиків мешканець Кременеччини, 1994 року народження. Чоловік створив Telegram-канал з продажу наркотиків. Товар замовляв через інтернет і розповсюджував його методом закладок в обласному центрі та найближчих селах. В спільники взяв товариша.

За день чоловіки встигали розкласти близько 20-ти закладок і заробляли майже 3 тисячі гривень за добу. Гроші клієнти за товар кидали на електронні гаманці. Оперативники встановили, що підозрювані з метою пошуку клієнтів, розмальовували фасади будинків.

Впродовж кількох місяців оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області документували даних осіб.

Як тільки доказова база була зібрана, підозрюваних затримали згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури слідчі спільно з кінологами та працівниками патрульної поліції встановили місцезнаходження підозрюваних та провели у них санкціоновані обшуки.

«Серед вилученого – банківські картки, 6 мобільних телефонів та «чорнова» бухгалтерія. Крім цього, ми вилучили автомобіль марки BMW», – розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайло Димида.

Вирішується питання про оголошення затриманим підозри відповідно до статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Триває слідство. Працівники поліції встановлюють шляхи надходження наркотиків до Тернополя та клієнтів підозрюваних.