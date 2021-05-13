Бійці Нацгвардії виявили осіб з забороненими речовинами

Працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за фактами незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту щодо мешканців міста.

Впродовж доби нацгвардійці виявили двох осіб, які порушили чинне законодавство. Під час патрулювання проспекту Злуки військовослужбовці помітили молодика, який, побачивши людей в формі, почав поводити себе підозріло. У ході проведення поверхневого огляду у нього виявили паперовий згорток з подрібненою зеленого кольору речовиною рослинного походження. Окрім цього, біля нього знаходився поліетиленовий пакет з пресованою невідомою речовиною.

Ще одного зловмисника бійці Нацгвардії виявили в центрі міста. Тернополянин добровільно видав пакет з забороненими речовинами.

Місцеві мешканці 1999 та 2002 років народження у скоєному зізналися.

Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.