Працівники карного розшуку Тернополя встановили особу вандала, який пошкодив близько 80-ти могил

Невідома особа пошкодила родинні склепи та надгробні плити на Микулинецькому кладовищі. Таке повідомлення надійшло на лінію “102″ від працівника ритуальної служби.

При попередньому огляді стало відомо, що вандали двічі: в ніч з 13 на 14 квітня та з 17 на 18 квітня пошкодили близько вісімдесяти могил. Вони викрали круглі металеві та бронзові ручки з надгробних кришок, а також пошкодили гранітні оздоблювальні плити.

- На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно частини 3 статті 297 ККУ – наруга над могилою.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами, каже заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк, за кілька днів після злочину працівники карного розшуку вийшли на слід ймовірного злодія. Ним виявився уродженець Херсонської області, 1978 року народження.

Чоловік переїхав на Тернопільщину шість місяців тому до знайомої. Раніше у поле зору правоохоронців він не потрапляв. Крадіжкою металу з могил вирішив підзаробити на життя.

Проте реалізувати крадене він не встиг. Усі речі, а це більше 19 кілограм кольорових металів, вилучили правоохоронці.

Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу, а також оголошення підозри.