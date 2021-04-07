Квартирних злодіїв-гастролерів затримали оперативники Тернопільщини

Дві квартири до обіду шостого квітня встигли обікрасти невідомі. Потерпілі – жителі Тернополя. Люди розповіли, що у той час, поки їх дома не було, до помешкання проникали невідомі. Приблизний час злочину з 9:00 до 14:00. Жертви мешкали на сусідніх вулицях.

На місця злочинів виїжджали слідчо-оперативні групи. У ході перевірки стало відомо, що злодії спочатку продзвонювали квартири, а потім, шляхом підбору ключа, заходили до середини. Брали лише малогабаритну побутову техніку, гроші та коштовності.

Суми збитків різні. Лише з однієї квартири вони винесли речей на 300 тисяч гривень.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами оперативники Тернопільщини встановили ймовірних підозрюваних, а також транспорт, на якому вони пересуваються.

Наздогнали квартирних злодіїв у сусідньому районі – на Кременеччині. Саме там підозрювані планували вчинити ще одну крадіжку. Проте їм завадили правоохоронці.

- До оперативників управління карного розшуку надійшла інформація щодо групи осіб-гастролерів, квартирних крадіїв, які обкрадають помешкання на території Тернопільської області. Дану групу оперативники відпрацьовували впродовж кількох місяців. І коли зловмисники вчергове приїхали до обласного центру, працівники управління карного розшуку спільно з колегами з райуправління затримали зловмисників, – розповідає заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух.

Допомагали зупинити групу бійці спецпідрозділу КОРД. Усе відбувалося під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Злодії – двоє раніше судимих жителів Хмельницької області, 1988 та 1991 років народження. Третій чоловік, каже Степан Яцух, виконував роль водія. Крадені речі у них вилучили.

- Даних осіб перевіряємо на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території сусідніх областей та в цілому по державі. Дані злочинці-гастролери і їхній спосіб вчинення злочинів співпадає з іншими злочинами, зафіксованими в інших областях.

Чоловіків затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення їм підозри за частиною 3 та 4 статті 185 ККУ й обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

- Звертаюся до мешканців Тернополя та області, в разі виявлення підозрілих осіб, які знаходяться біля ваших господарських помешкань чи дворів, одразу повідомляти на лінію “102″.