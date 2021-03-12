П’ятий день народження патрульної поліції Тернопільщини

Рівно п’ять років тому – 12 березня у Тернополі з’явилася патрульна поліція. Саме тоді 209 поліцейських склали присягу та почали виконувати свої службові обов’язки. Щодня кілька десятків екіпажів стежать за правопорядком, патрулюють вулиці нашого міста та дороги області.

- За ці роки було багато всього. Тисячі викликів та прохань допомоги. Радість, врятованому людському життю. Задоволення від сумлінно виконаної роботи та щирої вдячності людей. Позитив від посмішок підтримки оточуючих. Ми вдячні всім і кожному за співпрацю. Тим, хто вірив у нас — за натхнення працювати ще краще. Тим, хто критикував — за стимул вдосконалюватись, розвиватись та вчитись на помилках, – звернувся до учасників урочистостей начальник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук.

В патрульній поліції краю служать 248 атестованих працівників. Юрій Залеський в патрульці з дня утворення служби. Сьогодні він старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху. З першого набору, таких як Юрій, в патрульній залишилося лише дев’яносто двоє осіб. Старожилам департамент подарував спеціально виготовленні значки, приурочені п’ятій річниці в лавах патрульної поліції.

- Спочатку було важко. Але спільними зусиллями, зібраністю, міцністю колективу ми досягнули тієї мети – стали прошарком між органами законодавчої та виконавчої влади й громадянами, бо люди хочуть справедливості. А там де працює патрульна – є справедливість.

Серед особового складу чимало людей, які пройшли зону проведення операції об’єднаних сил та мають посвідчення учасника бойових дій.

Більше сотні разів за добу екіпажі патрульних виїжджають на повідомлення місцевих мешканців.

Привітати з першим ювілеєм в управління патрульної поліції прийшли керівники органів місцевого самоврядування та начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол. Він побажав кожному патрульному і далі непохитно стояти на варті закону, справедливості, пильнуючи мир, порядок та безпеку громадян.

- Попереду у нас з вами ще чимало роботи, яка має відновити та підняти довіру жителів області до діяльності правоохоронних органів. Ще 5 років тому ви були звичайними молодими людьми – вчителями, юристами, студентами. З різним світоглядом, але зі спільною метою – змінити майбутнє на краще. Бажаю вам здоров’я, віри, сили та наснаги у нелегкій роботі.

З нагоди свята п’ятеро патрульних отримали чергові звання, грамоти, подяки від Департаменту патрульної поліції, а також подарунки й відзнаки від керівництва краю.