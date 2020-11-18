За вбивство іноземця відповідатиме у суді жителька Тернопільського району

Від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує вісімнадцятирічній дівчині. Їй правоохоронці інкримінують умисне вбивство.

Дев’ятого травня близько четвертої ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої медичної допомоги, що за місцем проживання на вулиці С.Будного вони виявили чоловіка з ножовим пораненням.

Загиблий – 24-річний житель Демократичної Республіки Конго. Чоловік навчався в одному із вишів Тернополя.

Оперативники встановили особу підозрюваної. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району.

Загиблий був знайомий зі своєю вбивцею. Того вечора вона прийшла до чоловіка в гості. Між ними виник конфлікт і дівчини вдарила товариша ножем у груди, зачепивши серце. Від внутрішньої кровотечі та крововтрати студент помер на місці події.

Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вбивства. Тепер доля дівчини у руках суддів.