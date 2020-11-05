Поліцейські стежать за дотриманням карантинних обмежень, запроваджених на території області

З понеділка, 2 листопада, на Тернопільщині почало діяти нове епідемічне зонування. За три дні поліцейські склали 120 адмінпротоколів за порушення обмежувальних заходів.

Тернопіль та Борщівський район вийшли з “червоної” зони карантину та перейшли до “помаранчевої”. Натомість два райони області потрапили з “помаранчевої” до “червоної” зони. Це – Гусятинський та Шумський райони.

У “червоній” зоні й надалі залишаються міста Бережани, Кременець та Чортків, райони – Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький і Тернопільський.

Нагадаємо, в “червоній” зоні заборонено відвідування розважальних закладів, кафе і ресторанів після 20 години, а в громадському транспорті мають перевозити пасажирів лише на сидячих місцях і в масках.

У “помаранчевій” зоні заборонена планова госпіталізація, проведення масових заходів більш ніж для 20-ти людей, робота кафе і ресторанів після 22-ї години.

Правоохоронці продовжують проводити профілактичну роботу, а у разі виявлення фактів порушень карантину – притягуватимуть до адміністративної відповідальності. За порушення вимог ст. 44-3 КУпАП передбачено накладення штрафу на громадян – від 17 до 34 тис. грн, на посадових осіб – від 34 до 170 тис. грн.