Оперативники розшукали зловмисника, який вчинив крадіжку з квартири тернополянина

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 47-річного жителя обласного центру. З його квартири викрали мобільний телефон.

Правоохоронці опитали потерпілого та з’ясували обставини злочину. В ході проведення розшукових заходів оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель обласного центру. У нього поліцейські вилучили крадений телефон.

Виявилося, напередодні зловмисник гостював в квартирі заявника. Скориставшись моментом, потягнув мобільний телефон господаря.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії тернополянина кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Правоохоронці також перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших правопорушень.