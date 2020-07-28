Увага! Зник житель Шумщини

Правоохоронці Шумського відділення поліції розшукують жителя села Бриків Аніна Миколу Степановича, 1953 року народження.

23 липня, близько 20 години чоловік вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: ріст 165-175 см, худорлявої статури.

Був одягнений в штани чорного кольору, темну куртку, чорну шерстяну шапку та в гумові черевики темно-сірого кольору.

Усіх, хто бачив чоловіка або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами в Шумську (03558) 2-12-45, (096)-701-45-59 або на лінію «102».