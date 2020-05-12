Телефонний аферист виманив у мешканки Монастириського району понад 14 тисяч гривень

У шахрайську пастку потрапила 61-річна мешканка Монастириського району. Жінка повірила телефонному незнайомцю, який представився працівником однієї із держустанов, і перекинула на його рахунок понад 14 тисяч гривень.

Як розповіла потерпіла, до неї зателефонував чоловік і відрекомендувався працівником Департаменту соціальної політики. Повідомив жінці, що їй мають виплатити компенсацію в розмірі понад 25 тисяч гривень начебто за медикаменти, які вона купувала в одній із київських фірм. Оскільки препарат виявився звичайною дієтичною добавкою, а не лікарським засобом.

Жінка повірила, адже дійсно минулого року замовляла ліки. Співрозмовник розповів, що для отримання коштів потрібно оформити страхівку та ще деякі документи, а також оплатити їх. Зловмисник продиктував номер рахунку, на який потерпіла двічі перекинула гроші на загальну суму понад 14 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.

Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочину, а також вкотре наголошують не довіряти телефонним незнайомцям.

Особливо варто бути обережними, коли мова йде про гроші. Краще перевірити інформацію, яку вам повідомляють, зателефонувавши до установи, працівником якої назвався співрозмовник.