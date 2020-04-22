Підприємця з Чорткова обікрав колишній працівник

На злочин 23-річний зловмисник пішов не сам – у спільники взяв 25-річного товариша.

До співробітників Чортківського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся місцевий підприємець. Зі слів чоловіка, хтось проник на складське приміщення, яке він орендує, та викрав пів сотні змішувачів до кухонних мийок.

Поліцейські встановили, що проникнення у приміщення сталося шляхом підбору ключа, отже, була ймовірність, що зловмисник знав на які замки закривався склад.

Оперативним шляхом поліцейські вийшли на колишнього працівника підприємства. 23-річний молодик нещодавно звільнився, і, як з’ясувалося, мав дублікат ключа.

Знаючи, що на складі немає ні охорони, ні сигналізації чортківчанин, взявши у напарники свого знайомого, вночі проникли до приміщення. Винесли п’ятдесят змішувачів до мийок.

Увесь крадений товар, який лиходії розділили між собою, поліцейські вилучили.

До слова, обоє підозрюваних, раніше мали проблеми із законом. Наразі їх затримано в порядку статті 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.