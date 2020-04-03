Раніше судиму мешканку Чортківського району поліцейські підозрюють в крадіжці з будинку

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Чортківського відділу поліції від 47-річного жителя райцентру.

З його помешкання викрали мобільний телефон та банківську картку.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетна 25-річна жителька одного із сіл району. Жінка напередодні навідувалася в гості до потерпілого та непомітно винесла його майно. З чужої картки зняла 600 гривень.

Підозрювана вже раніше потрапляла в поле зору правоохоронців – була судима за крадіжки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Підозрюваній інкримінують частину 2 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.