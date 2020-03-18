Дії поліції в умовах карантинних заходів

З 17 березня особовий склад ГУНП в Тернопільській області несе службу у посиленому режимі. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та реагують на порушення обмежувальних заходів через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», згідно з якою від 12 березня до 3 квітня на території всієї України встановлено карантин.

На виконання вищевказаної постанови Кабміну введена заборона: залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, проведення всіх масових заходів за участю понад 10 осіб. Тимчасово припинена робота закладів громадського харчування, торговельних та закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури. Згідно рішення Тернопільської міської ради в місці працюватимуть лише продуктові магазини та ті заклади, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, а також аптеки. Працюватимуть два ринки – Тернопільський міський ринок та ринковий комплекс «ВІП Маркет», що розташований на вул. Шептицького. На ринках дозволено продаж лише продуктових рядів.

Пересування у громадському транспорті в межах населених пунктів теж кількісно обмежено карантинними заходами: одночасно до десяти осіб.

Поліцейські закликають людей з розумінням поставитися до обмежень, без потреби не виходити з помешкання, самоізолюватися і дотримуватися правил гігієни. Той, хто порушуватиме карантинні заходи та своїми протиправними діями наражатиме на небезпеку інших громадян, відповідатиме за це перед законом. Верховна Рада України ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину.

Так згідно статті 44-3 КУАП порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальна відповідальність передбачена статтею 325 Кримінального кодексу України. За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням передбачено покарання – від штрафних санкцій до восьми років позбавлення волі.

Поліція реагуватиме на всі порушення правил карантину, тому, аби уникнути відповідальності, варто зважати на всі офіційні заборони та неухильно дотримуватися прийнятих обмежень. До слова, ще сьогодні 18 березня проводитиметься профілактична і роз’яснювальна робота з перевізниками та суб’єктами господарювання. Від завтра – поліція діятиме згідно адміністративного та кримінального кодексів.

Правоохоронці також звертаються до жителів області не створювати та не поширювати фейкової інформації на кшталт: поліція ловитиме на вулицях дітей, насильно забиратиме хворих та інші неправдиві новини. Довіряйте лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, у місті діє «гаряча лінія» оперативного штабу, куди тернополяни можуть звертатися у разі підозри на коронавірусну інфекцію – 098 441 59 81.

У випадку, якщо ви помітили порушення карантинних заходів, потрібно звертатися на лінія 102.