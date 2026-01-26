Земельний податок приніс громадам Тернопільщини більш як 823 мільйони гривень

Земельні ресурси залишаються одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів Тернопільщини. У 2025 році громади області отримали понад 823 млн гривень від земельного податку та орендної плати за землю. Це на 28,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 182 млн гривень у грошовому еквіваленті.

Водночас фактичні надходження перевищили заплановані показники на 92 млн гривень.

Основну частку доходів традиційно забезпечив бізнес. Юридичні особи перерахували до місцевих бюджетів 608,4 млн гривень. Ще 214,7 млн гривень сплатили громадяни та власники земельних ділянок, які обробляють землю самостійно.

Податок на землю нараховується з моменту набуття права власності або користування земельною ділянкою і діє до моменту його припинення. У разі зміни власника сплата здійснюється за фактичний період користування землею в межах поточного року.

Актуальну інформацію щодо нарахувань, строків сплати та реквізитів можна перевірити через Електронний кабінет платника податків або за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова». Цифрові сервіси також дозволяють переглянути історію платежів і своєчасно виконати податкові зобов’язання, уникаючи штрафів.