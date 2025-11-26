Жителю Бучацької громади загрожує до п’яти років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом та нанесення тілесних ушкоджень

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Бучача про те, що невідома особа викрала в нього транспортний засіб. Потерпілий розповів, що залишив автомобіль на дорозі поблизу домогосподарства.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу поліції №2 міста Бучач встановили, що до злочину причетний житель села Переволока, 2002 року народження. Молодий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побачив на вулиці автівку і, виявивши, що дверцята транспортного засобу незамкнені, сів за кермо й хотів їхати додому. Проте, не впоравшись з керуванням, за декілька метрів наїхав на перешкоду і машина більше не завелася. Знервований, він накинувся на випадкового перехожого, збив його з ніг і завдав тілесних ушкоджень. У потерпілого медики діагностували перелом щелепи.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 289 та частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованих зловмисникові статей передбачають до п’яти років позбавлення волі.