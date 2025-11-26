Від ДНК-лабораторії до лінії «102»: кадетам зі Збаража провели екскурсію Головним управлінням Національної поліції

Курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, які також є учасниками юнацького корпусу “Збаразькі кадети”, отримали можливість побачити роботу правоохоронців зсередини.

Для них співробітники ювенальної превенції спільно з колегами Збаразького відділення поліції організували пізнавальну та практичну екскурсію до Головного управління Національної поліції Тернопільської області.

Правоохоронці кажуть, що такі зустрічі із молоддю – це інвестиція у майбутні кадри та формування безпечного середовища.

Курсантам розповіли про основні правила доступу до адміністративної будівлі та тим, як організовані чергування. Після цього учасники побували у підрозділах, робота яких зазвичай залишається поза увагою громадськості.

У кабінеті відбору ДНК-зразків молодь ознайомилася з високотехнологічним та унікальним обладнанням, побачила методику проведень експертних досліджень та дізналася про сучасні методи роботи зі матеріалами, вилученими з місця події.

На лінії «102» кадетам показали, як диспетчери фіксують звернення громадян, оперативно визначають пріоритетність подій і передають інформацію патрулям.

У тирі молодь ознайомилися з основами поводження зі зброєю, а у спортивному залі – з тренуваннями, які підтримують фізичну підготовку правоохоронців.

Екскурсія стала для кадетів важливим практичним досвідом і дозволила ближче познайомитися з тими, хто щодня відповідає за безпеку мешканців Тернопільщини.

«Юнацький корпус: Збаразькі кадети» сприяє формуванню дисципліни, відповідальності, патріотизму та активної громадянської позиції серед молоді,.

Після завершення свого навчання молоді люди досить часто стають працівниками поліції.