У ГУНП в Тернопільській області оновлено склад поліцейської комісії

Відбулося засідання поліцейської комісії, під час якого переобрано її керівний склад.
Головою комісії став Володимир Гач.
Обов’язки секретаря виконуватиме Андріана Слободян, представник начальника ГУНП.
Також до складу комісії також увійшли:
Святослав Вишневський – представник Міністра внутрішніх справ;
Тарас Дячун – представник громадськості;
Андрій Малець – представник Національної поліції України.
Нагадаємо, що до складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб, серед яких двоє представників громадськості, яких обирає відповідна обласна рада.