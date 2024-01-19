Згідно з матеріалами СБУ судитимуть проросійського бойовика, який грабував мирних жителів Херсонщини

Служба безпеки України завершила розслідування у кримінальному провадженні стосовно чергового зрадника, який перейшов на бік ворога та грабував мирних жителів Херсонщини.

Слідчі Тернопільського управління СБУ направили до суду обвинувальний акт щодо 36-річного жителя тимчасово окупованої Макіївки, який у березні 2022 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування терористичної організації «днр».

У складі підрозділів російських окупаційних військ зрадник брав участь у захоплені населених пунктів Херсонської області, а також допомагав росіянам встановлювали кремлівський режим на окупованих територіях. Зокрема, під час чергування на ворожих блок-постах поруч із селом Князе-Григорівка бойовик здійснював пошук і затримання проукраїнських жителів сіл Каховського району Херсонщини.

Крім того, під час чергування він грабував місцевих жителів, відбираючи на блок-пості у селян продукти харчування та цінні речі, нібито необхідні для діяльності окупаційних військ.

Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадника і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує довічне позбавлення волі.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Обвинуваченого оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Також тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

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