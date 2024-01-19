Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка у селі Настасів Тернопільського району

У засобах масової інформації поширюється новина про те, що у селі Настасів Тернопільського району на узбіччі дороги виявили мертвим 50-річного чоловіка, який працював на місцевому агропідприємстві, яке знаходиться неподалік. Подія мала місце 10 січня 2024 року.

З цього приводу інформуємо громадськість. Повідомлення про виявлення тіла 50-річного чоловіка на узбіччі дороги у селі Настасів надійшло до співробітників відділення поліції №1 м.Тернопіль від місцевих жителів.

На виклик виїжджали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, які оглянули тіло та прилеглу територію. Жодних слідів насильницької смерті, чи травм характерних внаслідок ДТП на тілі померлого не було виявлено. Фахівці зауважили деякі важливі деталі та дійшли висновку, що чоловік помер не в тому місці, де його знайшли.

За результатами розтину було встановлено, що смерть була природньою.

Відомості за даним фактом внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою відміткою щодо кваліфікації «природна смерть».

Після проведення поліцейськими оперативно-розшукових заходів було встановлено, що чоловік помер на робочому місці на території комбікормового заводу агропідприємства. Проте, як з’ясували слідчі, офіційно він там не був працевлаштований. Саме цей факт є однією із ймовірних причин чому тіло померлого вивезли за територію підприємства. За попередньою інформацією, тіло помістили у ковш навантажувача та викинули на узбіччя дороги.

Служба безпеки агрохолдингу відмовилася надавати поліцейським відеоматеріали, мотивувавши тим, що відеокамери протягом останнього часу в них не працюють. Працівники поліції провели обшуки на підприємстві та вилучили технічні засоби для проведення необхідних слідчих дій.

Аби детальніше встановити обставини цієї події, у четвер, 18 січня, слідчі відділення поліції №1 м.Тернопіль розпочали ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над тілом).

Триває досудове розслідування.