У Тернополі оперативники СБУ викрили військовослужбовця об’єднаного міського ТЦК, який вимагав хабар за сприяння в уникненні призову до лав ЗСУ

За даними слідства, інструктор відділення рекрутингу обіцяв вирішити питання про взяття 26-річного місцевого жителя на військовий облік та надати йому відстрочку від призову під час мобілізації у зв’язку із вступом у коледж.

Співробітник «військкомату» оцінив свої послуги у 1500 доларів США.

Для безперешкодного зарахування призовника у навчальний заклад зловмисник залучив колишню працівницю коледжу, яка, використовуючи свої зв’язки, допомогла чоловікові поступити на платну форму навчання.

Оперативники СБУ задокументували отримання військовослужбовцем першої частини неправомірної вигоди – 500 доларів США за видачу призовнику посвідчення про приписку до призовної дільниці.

На підставі зібраних доказів інструктору центра комплектування повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заходи з викриття та документування злочину здійснювали співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.