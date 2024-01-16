На Кременеччині невідомі підірвали гранату

Про пошкоджені двері в приміщенні Білокриницької селищної ради на лінію “102″ повідомив староста села. Чоловік прийшов на роботу і побачив пошкоджені двері. Він припустив, що це могло трапитися в результаті вибуху, оскільки місцеві жителі кажуть, що 15 січня вночі почули звук, схожий на вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Територію на час обстеження прилеглої ділянки обгородили.

Експерти припускають, що двері пошкодили в результаті підриву гранати. Усі зібрані докази направили на експертизу. Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Вирішується питання й про внесення цього правопорушення й відповідно до статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).