Житель Чортківщини забув переоформити зброю і за це постане перед судом

Дві мисливських рушниці, набої та капсули до них, а також 5 металевих банок частково заповнених порошкоподібною речовиною темно-сірого кольору виявили та вилучили працівники кримінальної поліції Чортківщини у жителя району.

У ході перевірки оперативники встановили, що зброя та набої належали батькові підозрюваного. Кілька років тому він помер, а син, як він стверджує, забув та не встиг вчасно переоформити документи.

І саме через це він постане перед судом. 35-річному чоловікові інкримінують статтю 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Вилучений арсенал поліцейські направили на експертизу. Триває слідство.