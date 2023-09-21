На Кременеччині перекинулася вантажівка

Черговий лікар Почаївської лікарні повідомив у Кременецький райвідділ поліції про травмованого чоловіка. Тілесні ушкодження він отримав у результаті ДТП.

У ніч з 19 на 20 вересня потерпілий, керуючи вантажівкою “DAF”, не впорався з керуванням і як результат – транспорт перекинувся. Водія, жителя Волинської області, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Не розминулися на перехресті у Тернополі й два легкових автомобілі. За попередньою інформацією, кермувальник “Volkswagen Golf” зупинився, пропускаючи транспортні засоби на нерегульованому перехресті з круговим рухом, і в цей момент у нього врізався ззаду водій “Skoda Super B”. З травмами до медзакладу звернувся водій та пасажир з “Volkswagen Golf”.

У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.