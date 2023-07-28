Чортківські оперативники викрили місцевого жителя, котрий вирощував та зберігав наркотичні речовини

У зловмисника вилучили вже подрібнену та розфасовану марихуану, засоби для її вживання, виявили міні-плантацію, де він вирощував заборонені рослини, та насіння для нових посівів.

У ході оперативних заходів у поле зору співробітників карного розшуку Чортківського районного відділу поліції потрапив житель села Біла. Була інформація про те, що молодий чоловік, 1993 року народження, займається вирощуванням та зберігає наркотичні речовини.

Під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, оперативники виявили та вилучили вісім паперових згортків та поліетиленовий пакет із речовиною ззовні схожою на марихуану, 21 упаковку з насінням марихуани, засоби для вживання наркотиків та фасувальні пакетики. Також на власному подвір‘ї зловмисник облаштував міні-теплицю, де селекціонував заборонені рослини – поліцейські вилучили вісім кущів дурману.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 (незаконне виробництво, придбання та зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

Оперативні заходи тривають. Поліціянти підозрюють, що чортківчанин, ймовірно, причетний ще й до незаконного збуту наркотичних речовин.

Вилучені речові докази направлено на експертизу. Триває досудове розслідування.