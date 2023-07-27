У Тернополі локомотив збив чоловіка

Дві аварії з потерпілими трапилося на Тернопільщині 26 липня.

До Козівської лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Зборівської територіальної громади. 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Потерпілий, керуючи автомобілем “ВАЗ 2109″, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, де зіткнувся із бетонною огорожею.

Про наїзд поїзда на людину на лінію “102″ близько 22:20 повідомив житель Тернополя. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що машиніст разом з помічником, керуючи локомотивом “ЧМЕ 34588″ без вагонів, на перегоні Тернопіль-Березовиця збив невідомого.

За словами очевидців, чоловік лежав на колії та не реагував на жодні сигнали. Загальмувати локомотив не встиг. Як результат – потерпілого з ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення.

У всіх учасників аварії взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.