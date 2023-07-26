У ДТП на Тернопільщині травмувався водій

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Борсуки Кременецького району на лінію “102″ повідомив один з учасників автопригоди. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході попереднього огляду місця події стало відомо, що 25 липня близько 12:00 водій автомобіля Ford Transit під час об’їзду транспортного засобу допустив зіткнення з автомобілем марки Dacia Lodgy, який рухався попереду в попутному напрямку.

З тілесними ушкодженнями до травматологічного відділення доправили 22-річного водія Dacia Lodgy.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.